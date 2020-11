Si conclude una splendida giornata per la Ferrari, che mai era apparsa così solida in questa stagione al termine delle prime due sessioni di prove libere.

Sulla pista scivolosa dell’Istanbul Park, la SF1000 sembra trovarsi a proprio agio, prova ne è il secondo tempo di Charles Leclerc alle spalle di Max Verstappen. Il monegasco aveva chiuso terzo le FP1, con Vettel confermatosi in top-ten sia al mattino che al pomeriggio. Prime sensazioni positive dunque per la Ferrari, capace addirittura di tenere dietro le due Mercedes, risalite in questa seconda sessione dopo il disastro delle FP1.

Sarà complicato lottare per la prima fila in Qualifica, ma i risultati di oggi avvicinando Leclerc ad una seconda fila che appare tutt’altro che utopistica. Miglior tempo infine per Max Verstappen, che si dimostra il più in forma in Turchia, mentre Bottas e Hamilton si accodano a Leclerc, tenendo dietro Albon, le due AlphaTauri e Sebastian Vettel.