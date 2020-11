Un episodio davvero singolare è accaduto oggi al termine della terza sessione di prove libere del GP del Portogallo, quando Alex Rins ha dovuto parcheggiare la sua Suzuki a bordo pista per un guasto meccanico. Il pilota spagnolo, lontano dalla corsia dei box, ha iniziato a fare l’autostop per avere un passaggio, ma nessuno dei suoi colleghi si è fermato per caricarlo in moto. Una situazione che ha spazientito Rins, infuriatosi poco dopo e allontanatosi dalla pista.