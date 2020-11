Pep Guardiola rinnova con il Manchester City, l’allenatore catalano resterà sulla panchina dei Citizens fino al termine della stagione 2022/2023. Un prolungamento biennale dunque per l’ex Barcellona, come annunciato dal club inglese sul proprio sito ufficiale: “il Manchester City è lieto di annunciare che Pep Guardiola ha firmato un nuovo accordo biennale con il Club. Il contratto, che ora scade nell’estate del 2023, vede l’impegno di Guardiola per il City esteso a sette anni dal suo arrivo nel 2016“.

Queste le parole dell’allenatore dopo l’annuncio: “da quando sono arrivato al Manchester City mi son sentito subito accolto nel migliore dei modi dai giocatori, dallo staff, dai tifosi, dalle persone di Manchester e dal presidente. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato gol, vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di questi successi. Avere quel tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa avere. Ho tutto ciò che potrei desiderare per fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno dimostrato in me per continuare per altri due anni dopo questa stagione. La sfida per noi è continuare a migliorare e crescere, e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo“.