Pep Guardiola e il Manchester City hanno deciso di prolungare il proprio rapporto, firmando nella giornata di ieri il rinnovo per altre due stagioni, dunque fino al 2023.

Una mossa strategica quella dei citizens, che puntano sull’allenatore catalano per convincere Lionel Messi a trasferirsi in Premier League, lasciando il Barcellona dopo una vita. Già la scorsa estate la Pulce era stata vicinissima a firmare per la squadra inglese, salvo poi decidere di rimanere al Barcellona fino alla scadenza del contratto, che avverrà nel giugno del 2021. Tra poco più di un mese però Messi sarà libero di accordarsi con il Manchester City, che intanto ha blindato Pep Guardiola con un ingaggio faraonico, da circa 20 milioni di sterline lorde a stagione, circa 12,3 milioni di euro netti per intenderci. Per Lionel Messi servirà ovviamente molto di più, ma lo sceicco non ha mai dato la sensazione di avere problemi di soldi.