E’ stato considerato il ‘match del secolo’, ma non per la posta in palio, bensì per i pugili saliti sul ring. Da una parte il leggendario Mike Tyson, dall’altro il pluri-campione iridato Ray Jones: entrambi tornati a combattere dopo aver superato ampiamente i 50 anni.

A far da scenario lo Staples Center di Los Angeles, tempio dei Lakers e di Kobe Bryant. Una sfida terminata in pareggio, in cui ha vinto la boxe, soprattutto per i nomi dei protagonisti e per il giro di affari creato da questo evento. La domanda è in questi casi sempre la stessa: quanti soldi ha guadagnato Mike Tyson? Secondo i media americani si tratta di una borsa di circa 20 milioni di euro (circa 16,8 milioni di euro), che verrà comunque devoluta in beneficenza come ammesso qualche mese fa. Una cifra pazzesca, garantita peraltro anche a Ray Jones, che di solito viene messa in palio negli incontri con le cinture mondiali.