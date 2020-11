Terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il circus si sposta in Asia per due appuntamenti in Bahrain e l’ultimo negli Emirati Arabi. Oggi va in scena la prima gara di Sakhir, pronta a regalare spettacolo ed emozioni, con Lewis Hamilton favorito d’obbligo dopo la prestazione di ieri in qualifica. Tante le variabili però da tenere d’occhio, con le Ferrari che scattano a centro gruppo ma potrebbero risalire sfruttando la strategia. Semafori che si spengono, ecco la partenza del GP del Bahrain, seguita dalla bandiera rossa immediata per un terribile incidente a Grosjean.