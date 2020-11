Mancano pochi giorni e poi finalmente Mike Tyson tornerà sul ring, affrontando Roy Jones sul ring dello Staples Center, la casa dei Los Angeles Lakers.

Il match, che si svolgerà quando in Italia sarà notte fonda tra sabato 28 e domenica 29 novembre, avrà la durata di otto riprese da due minuti ciascuna. Iron Mike si sta preparando come se dovesse giocarsi il titolo mondiale, l’ex pugile americano ha anche cambiato dieta per arrivare preparato all’incontro: “ho interrotto la dieta vegana per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo delle energie. Oggi mangio solo carne, preferibilmente di alce e bisonte. E’ tutta roba che mi fa sentire in forma“.