Oggi in Turchia si è interrotta la striscia record di pole position della Mercedes, Lance Stroll infatti ha messo un punto al dominio delle Frecce Nere, costrette a inseguire a causa della pioggia e di un asfalto troppo liscio.

Un fine settimana partito male e che sta proseguendo peggio per Lewis Hamilton, apparso alquanto sconsolato ai microfoni di Sky Sport: “è stata una sorpresa? Allora non avete guardato tutto il fine settimana, ero ventesimo nelle PL2. Questo è un miglioramento, non c’era nessun grip. Non so che dire, abbiamo fatto del nostro meglio. È stato orribile ed era come guidare sul ghiaccio. Alcuni sono riusciti a far entrare in temperatura le gomme meglio di noi, io ho fatto del mio meglio. Non mi sono girato e non ho fatto un errore. Ho fatto del mio meglio”.