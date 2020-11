Ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere del GP del Bahrain al comando, ma Lewis Hamilton ha un’espressione cupa in volto al termine della prima giornata trascorsa in Bahrain. Nulla a che fare però con i suoi risultati, bensì con le nuove gomme 2021 portate qui da Pirelli, per permettere alle squadre di prendere le misure per lo sviluppo delle nuove monoposto.

La mescola C3 non ha soddisfatto Hamilton, che a fine giornata è stato durissimo: “hanno avuto due anni per sviluppare una gomma migliore e sono arrivati con una che pesa tre chili in più ed è tipo un secondo più lenta al giro. So che per i tifosi non fa alcuna differenza, ma per i piloti è diverso. Se si torna indietro dopo due anni di sviluppo, non so cosa stia succedendo. Non mi sono sentito per niente bene ed è una preoccupazione. Voglio dire, se questo è tutto quello che hanno ed è il meglio che possono fare, allora è chiaro che è meglio restare con gli pneumatici attuali“.