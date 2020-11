Ha trascorso insieme a Michael Schumacher gli anni dal 2000 al 2004, vivendo insieme a lui il periodo d’oro del Kaiser e della Ferrari.

Tuttavia, Rubens Barrichello non crede che il tedesco sia migliore di Lewis Hamilton, anzi tutto il contrario. Intervenuto in una diretta Instagram con il giornalista Reginaldo Leme, l’ex pilota brasiliano non ha avuto dubbi nell’esprimere il proprio pensiero: “ho gareggiato sia con Schumacher che con Hamilton, anche se per quanto riguarda Lewis ho potuto solo assistere all’inizio della sua carriera. E penso che Hamilton sia migliore di Schumacher“.

Barrichello poi si è soffermato anche sul ritorno di Alonso in Formula 1: “penso che sia più preparato rispetto a Michael nel 2010. Guida ogni giorno, si sta preparando continuamente e non ha perso lo smalto, competendo in categorie diverse. Sta già mettendo in discussione ogni dettaglio della vettura e si vede che sta pensando al futuro, vuole davvero discutere su ogni aspetto della macchina. Sono sicuro che sotto il profilo dell’ambizione non abbia perso nulla”.