Il 2021 recherà con sé una bella notizia per Francesco Totti, che diventerà nuovamente zio. Melory Blasi, la sorella minore di Ilary, aspetta infatti un bambino e partorirà nei primi mesi del prossimo anno. L’annuncio è arrivato sui social, dove la più piccola delle sorelle Blasi ha postato una foto in cui il marito Tiziano Panini le bacia amorevolmente il pancione.

Melory non appartiene al mondo dello spettacolo come la sorella, lavora come ortottista a Roma ma ha comunque un buon seguito su Instagram, dove conta 27mila followers. Si tratta del primo figlio per lei, al contrario di Ilary che ne ha tre (Cristian, Chanel e Isabel) e Silvia che ne ha due (Stella e Nicole).

