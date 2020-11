Una multa che non dimenticherà facilmente, una sanzione che non sarà nemmeno facile estinguere. L’ha subita un cittadino extra-comunitario ma regolarmente residente in Italia, fermato da una volante del commissariato di Città di Castello (Perugia), che ha fermato l’uomo in pieno orario di coprifuoco.

Come se non bastasse, l’automobilista non solo è stato beccato oltre il limite di velocità, ma gli agenti hanno scoperto come non avesse mai conseguito la patente di guida. Per questo motivo, i poliziotti hanno sottoposto l’auto a fermo amministrativo per tre mesi, elevando poi tre sanzioni amministrative per un totale di 6000 euro per guida oltre i limiti di velocità, guida senza patente e presenza ingiustificata in strada durante l’orario vietato.