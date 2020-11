Nel 2004 si era dato autonomamente un soprannome rimasto nella storia, lo ‘Special One’, definendosi così durante la conferenza di presentazione al Chelsea. José Mourinho adesso ha cambiato idea e, a distanza di 16 anni, ha deciso di modificare il proprio nomignolo, rivelando quello nuovo a Tencent Sports.

Essendo passati tanti anni dal suo debutto in panchina, il portoghese ha scelto un soprannome adatto: “adesso sono ‘The Experienced One’, mi definirei così perché ho tanta esperienza. Tutto ciò che mi accade ora nel calcio è come un dejà vu, un qualcosa che mi è già successo prima. Per allenare hai solo bisogno del tuo cervello, un accumulo di esperienze e conoscenze non può che migliorarti. Alcuni lavori, come quello del calciatore, richiedono una condizione fisica speciale: un 40enne non ha lo stesso potenziale di un 20enne, a meno che tu non sia Zlatan Ibrahimovic“.