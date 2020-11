E’ arrivato a Valencia, giusto in tempo per essere già in circuito in questo venerdì che apre il week-end del GP d’Europa, in cui Valentino Rossi ha intenzione di tornare in pista.

Ieri è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato, oggi ne farà un altro come prevedono i protocolli FIM e, nel caso in cui fosse negativo anche questo, il Dottore potrà scendere in pista dopo uno stop durato due gare per Coronavirus. Al suo posto nella prima sessione di prove libere ci sarà il texano Gerloff, per quanto riguarda la seconda poi bisognerà attendere l’esito del secondo tampone. Intanto Rossi ha espresso tutta la propria felicità per essere nuovamente tornato, giungendo a Valencia ieri alle 22.10: “finalmente non ne potevo più. Se tutto sarà ok venerdì girerò“.