Giornata triste per Giacomo Agostini, che oggi piange la scomparsa di uno degli artefici principali dei suoi titoli mondiali.

Alla veneranda età di 100 anni, compiuti peraltro lo scorso 28 luglio, è purtroppo deceduto Ruggero Mazza, storico meccanico di ‘Ago‘ alla MV Agusta. Era uno dei sette uomini d’oro del reparto corse della gloriosa casa varesina, capace di scrivere pagine indelebili del motociclismo italiano. Se lo è portato via un attacco cardiaco, che non gli ha lasciato scampo nella sua casa di Verghera di Samarate, in provincia di Varese. Oltre che di Agostini, Ruggero Mazza è stato il meccanico anche di Mike Hailwood, Phil Read, Gianfranco Bonera e Angelo Bergamonti: che gli hanno permesso di vincere 25 titoli mondiali marche e 19 mondiali piloti.