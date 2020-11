Una triste notizia ha sconvolto Francesco Totti, la piccola Ines Frassinetti non ce l’ha fatta ed è morta mentre attendeva un trapianto di cuore e di polmoni.

Questa forte e tenace quattordicenne aveva ricevuto due anni fa la visita sia del premier Conte che dell’ex capitano della Roma, che aveva deciso di andare a trovarla per dargli un po’ di forza. Venuto a sapere della sua data di nascita, ossia il 2006, il Pupone l’aveva rincuorata: “sei nata nell’anno giusto, è quello in cui con l’Italia abbiamo vinto la Coppa del Mondo”. Purtroppo Ines lo scorso 28 ottobre è deceduta presso l’Ospedale Bambino Gesù, gli organi che attendeva non sono arrivati in tempo e si è spenta per sempre, lasciando un vuoto enorme nel cuore di tutti coloro che l’avevano conosciuta. Totti compreso.