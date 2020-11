Il Monza si è messo alle spalle l’iniziale periodo negativo e si è messo a correre, risalendo la china in classifica e tornando nelle zone alte della Serie B.

L’obiettivo dichiarato dalla società lombarda è quello di salire in A, lo ha ribadito questa sera anche Silvio Berlusconi, ospite a ‘Che tempo che fa’: “la mia squadra in questo avvio di stagione è stata penalizzata molto dal Coronavirus, il nostro obiettivo comunque è quello di andare in serie A. Una volta raggiunto questo traguardo, penseremo all’Europa e, chissà, anche allo scudetto. La situazione in cui ci troviamo in Italia è di emergenza, ma la salute di tutti, anche di chi lavora nel calcio, viene prima di tutto. Il Milan? Sono felice che sia in testa al campionato, puntando su giovani di grande talento“.