Difficile da credere, ma è successo davvero: un uomo in Russia si è tenuto per 50 anni una moneta infilata nel naso, senza sapere di averla. A tirarla fuori ci ha pensato un’equipe di medici del Policlinico di Mosca, dove l’uomo di 59 anni si era recato per via delle ovvie difficoltà respiratorie.

Ma come ci è finita quella moneta nel naso di questo signore? A rivelarlo ci ha pensato proprio il protagonista di questa storia, ricordandosi di averla infilata nella narice all’età di 9 anni, senza però dirlo poi alla severa madre per paura di essere punito. Una bravata tenuta nascosta, di cui poi se ne era completamente dimenticato, tenendosi la monetina nel naso fino a 59 anni.

Grazie a una tac, i medici hanno individuato questo corpo estraneo, che impediva l’utilizzo della narice essendosi formato un conglomerato di densità pietrosa, il rinolito, che di fatto impediva al paziente di respirare. Un gruppo di specialisti guidati dalla dottoressa Elena Nepryakhina ha estratto la moneta dopo un’ora e mezza di intervento, dimettendo l’uomo dopo due giorni di convalescenza.