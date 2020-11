Charles Leclerc ha messo radici in Ferrari, firmando all’inizio di questa stagione un nuovo contratto pluriennale, che scadrà alla fine del 2024. Il prossimo anno cambierà anche compagno di squadra, salutando dopo due anni di convivenza Sebastian Vettel per accogliere a Maranello Carlos Sainz Jr, pronto a vestire la tuta rossa lasciandosi alle spalle l’esperienza in McLaren.

In futuro però, Leclerc non ha nascosto di sognare una line-up niente meno che con Mick Schumacher, che nel 2021 esordirà in Formula 1 probabilmente al volante della Haas. Interrogato da Sport Bild sull’avvenire del giovane pilota tedesco, Leclerc ha ammesso: “è un grande pilota e spero di vederlo nel paddock il prossimo anno. Se potrà essere in futuro un mio compagno di squadra? Perché no, non spetta a me decidere, ma gli auguro ovviamente un futuro in Ferrari”.