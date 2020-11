Non aveva messo in conto le conseguenze, Lionel Messi aveva pianificato solo ed esclusivamente il modo per rendere omaggio a Maradona, senza occuparsi delle questioni di contorno.

Mostrare la maglia del Newell’s di Diego però ha generato un doppio caso, che adesso la Pulce dovrà gestire, considerando che si tratta tra l’altro di problemi di sponsor. Leo infatti è un uomo Adidas, ma quando va in campo può indossare solo gli scarpini del marchio tedesco, visto che l’abbigliamento deve essere obbligatoriamente Nike, essendo sponsor tecnico del Barcellona. Peccato però, che la maglia di Maradona del Newell’s fosse griffata Adidas, dunque un elemento che ha fatto infuriare la Nike, pronta a chiedere i danni al Barcellona.

Il club inoltre dovrà farsi carico anche della multa inflitta a Messi per essersi tolto la maglia e aver mostrato volontariamente “pubblicità, parola, sigla, anagramma o disegno“. Per questo comportamento sarà sanzionato con con una multa fino a 3000 euro, che dovrà però pagare la società nel bonifico alla federazione di fine stagione.