Il futuro di Lionel Messi potrebbe essere lontano da Barcellona, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa estate. La Pulce potrebbe finire al Manchester City, dove ritroverebbe Pep Guardiola, ma per qualcuno il passaggio dell’argentino ai citizens non sarebbe un buon affare.

Si tratta di Emile Mpenza che, ai microfoni del Manchester Evening News, ha espresso il proprio punto di vista: “penso che con tutti i problemi difensivi che ha Guardiola, non ha davvero bisogno di qualcuno come Messi. Prima dovrebbe sistemare la difesa che fa acqua. Hanno abbastanza giocatori nella sua posizione come Mahrez e Agüero. Se prendessero Messi, ci sarebbero troppi giocatori per la stessa posizione e causerebbero problemi. Credo che ad un certo punto della sua carriera si ricongiungerà a Pep Guardiola, ma non al City. Per esempio potrebbero ritrovarsi in un club partner, come il New York City FC. Guardiola è riuscito a fare bene in tre dei migliori campionati europei come Liga, Premier League e Bundesliga. Gli manca la Serie A, ma non so se gli interessa. Per me la MLS è la sua prossima tappa e porterà Messi con lui lì”.