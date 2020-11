E’ una storia strana, alquanto curiosa. Si intreccia tra pista e soldi, coinvolgendo anche la Mercedes. Il protagonista è Nikita Mazepin, giovane pilota russo che nel 2021 dovrebbe quasi sicuramente esordire in Formula 1, facendo coppia con Mick Schumacher al volante della Haas.

Al momento, il driver classe 1999 è quarto in Formula 2, ma ha già guidato alcune monoposto della massima categoria in alcuni test e anche in determinate sessioni di prove libere. L’anno scorso si è messo al volante della Mercedes W10 nei test di maggio a Barcellona, centrando addirittura il miglior tempo nella seconda giornata. Quest’anno poi, Mazepin ha proseguito la conoscenza con la monoposto campione del mondo in alcuni test privati, lontani dai riflettori e molto costosi per la famiglia di Nikita.

I soldi però non sono un problema per il papà, dal momento che è un potente miliardario del settore petrolchimico, motivo per il quale Mazepin senior è riuscito a comprare un pacchetto di test con la Mercedes al figlio. Sei giorni su diversi circuiti del Mondiale, seguendo un programma prestabilito e diluito nel tempo, guidando una Mercedes vecchia di due anni (una W09 del 2018) come da regolamento.

Stando a quanto riferito da alcune fonti, il costo dei test pare sia stato di circa un milione di euro al giorno, praticamente quanto incassava Ayrton Senna per correre ogni gran premio nell’ultima stagione con la McLaren. Bazzecole per il papà di Mazepin, che non sta badando a spese per preparare al meglio il figlio per la prossima stagione di Formula 1, in cui sarà protagonista con la Haas. Il team americano potrebbe finire presto nelle mani di Mazepin senior, a quel punto il futuro di Nikita nella massima categoria sarebbe assicurato.