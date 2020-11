E’ pronto a tornare. Di nuovo, a 43 anni compiuti. Floyd Mayweather riprende i guantoni appesi al chiodo e si prepara a salire ancora una volta sul ring, dopo aver annunciato per la terza volta nel 2017 il suo ritiro, subito dopo aver battuto Conor McGregor in un match esibizione.

Questa volta, il campione americano combatterà in Giappone, precisamente a Tokyo, in un evento particolare che Mayweather non ha svelato. ‘Money’ ha sottolineato sui social che tornerà sul ring il prossimo febbraio: “Tokyo, Giappone, tornerò nel 2021. So che i Giochi sono in Giappone nel 2021, ma io, Floyd ‘Money’ Mayweather e la mia squadra faremo qualcosa di grande al Tokyo Dome… Giappone, sto arrivando“. Per quanto riguarda le caratteristiche dell’incontro e il nome del suo avversario, nulla è stato svelato da Mayweather, così come è rimasto avvolto nel mistero il format del combattimento. Cioò che appare certo, comunque, è che non sarà un combattimento di Mma.