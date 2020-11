Li ha sfidati entrambi come compagno di squadra, dunque chi meglio di Felipe Massa potrebbe paragonare Michael Schumacher e Fernando Alonso. Lo spagnolo l’anno prossimo tornerà in Formula 1 dopo una pausa di due anni, un po’ come il Kaiser che tornò al volante della Mercedes dopo aver appeso il casco al chiodo.

Intervistato da AS, Massa ha espresso il proprio punto di vista: “Fernando è un fenomeno, un talento come il suo è difficile da trovare. Non bisogna dimenticare però, che guiderà per una scuderia che non è al vertice della F1 e che non corre in questa categoria da due anni. Questo potrebbe essere un fattore negativo per Alonso come lo è stato per Schumacher. Anche l’età potrebbe svolgere un ruolo non indifferente, lo spagnolo nel 2021 compirà 40 anni e correrà contro piloti che ne hanno dai 20 ai 25″.

Il brasiliano poi ha ammesso: “il mio compagno di squadra con il quale la lotta è stata più dura è stato senza dubbio Alonso. Con Schumacher ho diviso il box un solo anno ad è stato per me una sorta di professore, con Alonso invece abbiamo duellato a lungo. Come pilota credo che Schumacher sia stato più forte di Fernando, ma quest’ultimo non ha avuto la fortuna di avere a disposizione un’auto competitiva a lungo come è invece capitato a Michael“.