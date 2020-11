Durissimo affondo di Marika Fruscio nei confronti di Diletta Leotta, la conduttrice di Top Calcio24 non le ha mandate a dire alla collega di DAZN, accusandola di non essere preparata sul mondo del calcio.

Parole pesanti, espresse nel corso di un’intervista rilasciata a Sportpaper, in cui la tifosa del Napoli non è stata affatto tenera: “innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare. E’ una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi”. La Fruscio poi ha cambiato argomento, soffermandosi sulle possibilità di vittoria dello scudetto da parte del Napoli: “il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juve non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l’Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà”.