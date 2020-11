Non solo Cristiano Ronaldo, anche Paulo Dybala ha concluso il match dell‘Olimpico con alcuni problemi fisici. L’argentino infatti non risponderà alla convocazione dell’Argentina, proprio per i guai accusati dopo il novantesimo della sfida contro la Lazio. A rivelarlo è la stessa AFA con un tweet sui propri canali social: “Dybala è deluso di non poter rispondere alla convocazione per problemi genito-urinari che lo obbligheranno a rimanere a riposo“.

#SelecciónMayor El delantero de la @juventusfc, @PauDybala_JR, queda desafectado de la convocatoria por presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones. pic.twitter.com/jMrRhsmfjK — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 8, 2020