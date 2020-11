E’ ormai fuori dal progetto tecnico della Juventus, per questo motivo Sami Khedira si guarda intorno per individuare quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Il centrocampista tedesco ha parlato a Sky Deutschland del proprio futuro, ammettendo di gradire la Premier League: “quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Giocare in Inghilterra è una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata, sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League“.

Khedira poi ha ammesso di voler tornare a giocare con Mourinho, attuale allenatore del Tottenham: “mi piace molto la sua personalità, è sempre onesto, diretto, chiaro, è un grande allenatore. Molte persone dicono che è troppo difensivo ma è un vincente, è un campione tra gli allenatori. Mi è piaciuto molto lavorare con Josè, ma ci sono molti allenatori con cui mi piacerebbe lavorare. Non direi mai più di no a Mourinho, ma non è l’unico con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo“.