Quando Fabrizio Corona parla, c’è sempre qualcuno che deve temere di essere tirato dentro i suoi racconti. Personaggi famosi, vip o persone comuni: nessuno è al sicuro se ha avuto a che fare con l’ex re dei paparazzi.

Intervistato da MOW – Men On Wheels, Corona ne ha rivelate di cotte e di crude, partendo dalla presunta fidanzata di Paolo Brosio: “le ho cambiato le carte in tavola, le ho detto di andare dalla D’Urso e raccontare la ‘mia’ verità, cioè che Brosio la pregava di fare l’amore con lui e che prima di entrare nella casa del Grande Fratello la chiamava tutti i giorni. Se fa come dico io, vai avanti altri due mesi con altre ospitate, articoli di giornale e soldi a palate. Io propongo gli ospiti ai programmi e li dirigo per assicurargli maggiore visibilità, come con Maria Laura, che se fa come dico io avrà ospitate per per le prossime 4 settimane. Non è semplice, devi avere una dote per farlo“.

Corona poi se la prende con i politici: “una volta il potere era in mano ai politici, ma i politici che abbiamo ora sono le persone meno potenti che esistono sulla faccia della terra. Sono tutti gay. Dinne uno, ed è gay. In Parlamento c’è una lobby gay pazzesca. Adesso il potere è la magistratura. Salvini? La persona più inutile e insulsa che esista sulla faccia della terra, nessuno si ricorderà di lui quando sarà morto”.

Non mancano le accuse e le offese nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni: “sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione. Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chiaverà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target“.

Su eventuali rapporti omosessuali, Corona svela: “sono stato fidanzato con 3 o 4 lesbiche, ho fatto tantissime esperienze sessuali strane, a Miami andavo nella casa di Versace e tu non puoi avere idea di cosa succedeva lì, orge con donne, uomini, non ne hai idea. Ma rapporti gay mai. Gli omosessuali li ho sempre usati, come ho usato tutti quanti, sempre. Adesso uso le persone peggio di prima. Qui per esempio il weekend viene una signora molto ricca di Verona, una pazza psicopatica che dice di essere mia moglie, e mi tiene compagnia. Io ci parlo e lei è felice“.

Infine, ecco un aneddoto anche su Selvaggia Lucarelli: “ha sempre voluto scoparmi. Il primo ricordo che ho di lei risale al 2002, un viaggio in auto da Roma a Milano dopo un programma su Rai 2, io, lei e il suo compagno Laerte Pappalardo. Poi nel 2009 avevo fondato un giornale e le avevo proposto la direzione. Lei mi chiese 10 mila euro al mese, io glieli stavo dando, ma al momento di firmare Belen viene da me e mi dice che se l’avessi presa, mi avrebbe lasciato. Era gelosa e aveva capito come sarebbe finita“.