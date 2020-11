Nicolò Zaniolo sta combattendo e lavorando duramente, l’obiettivo è riprendersi dall’infortunio al ginocchio capitatogli durante Olanda-Italia, a causa del quale potrà tornare in campo solo nel 2021.

L’esterno giallorosso però non ha perso il sorriso e, nella giornata di oggi, ha voluto stuzzicare sui social i tifosi della Roma e i fantallenatori, promettendo di tornare nel minor tempo possibile: “Sto tornando. Per i miei amici fantallenatori: ci divertiremo! Promesso“. Una buona notizia non solo per la Roma, ma anche per tutti coloro che hanno deciso di puntare su Zaniolo al Fantacalcio, dal momento che potranno goderselo nei primi mesi del 2021.