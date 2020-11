E’ rimasto illeso, ma l’incidente che ha coinvolto Gage Gillean avrà senza dubbio fatto infuriare il padre. Il famoso youtuber 17enne infatti ha completamente distrutto l’esclusiva Pagani Huayra Roadster del suo genitore, un’auto dal valore di 3,8 milioni di euro.

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni della polizia, ha perso il controllo della macchina, non riuscendo a domare gli 800 cavalli del motore, schiantandosi violentemente contro un albero. Gage non ha riportato conseguenze gravi, ma la Pagani è andata completamente distrutta dopo il tremendo impatto. Tim Gillean, padre dello youtuber, è un miliardario fondatore di una società di private equity a Dallas, azienda che gli ha permesso di costruirsi un parco macchine da urlo. Tra queste c’era anche la Pagani Huayra Roadster, a cui Tim dovrà rinunciarci per almeno dieci mesi, il tempo necessario per realizzarne una nuova.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<