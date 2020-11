Tremendo incidente nel corso delle FP2 di Moto3, un crash spettacolare ma per fortuna senza conseguenze che ha avuto come protagonista Ryusei Yamanaka. Il pilota giapponese ha sbagliato il punto di staccata alla fine del rettilineo, centrando la moto di un avversario che lo precedeva. L’impatto ha fatto perdere il controllo al nipponico, che si è praticamente cappottato finendo nella ghiaia. Per fortuna Yamanaka è rimasto è illeso, ma lo spavento è stato tanto…