Il fine settimana di Imola per Lewis Hamilton è stato davvero speciale, il pilota della Mercedes non solo ha conquistato la vittoria su un circuito inedito, ma si è anche portato a casa un trofeo importante.

Il britannico ha infatti commentato la coppa ricevuta sul podio, sottolineando come si tratti di oggetto di valore, al contrario di quelli che si vedono negli altri Gran Premi: “questa coppa è sicuramente da custodire e in più è pesante, questo significa che non è di materiale che si trova a buon mercato. Spesso i trofei che vengono consegnati sono di plastica, specialmente nei kart, ma per noi piloti hanno un significato importante. Più si sale di categoria e più ovviamente le coppe salgono di livello, quando sono arrivato in F1 ho iniziato a collezionare dei trofei veramente stupendi. Ultimamente, però, si è fatta economia sulle coppe per risparmiare“.