La contessa Patrizia de Blanck è finita nel mirino degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, il motivo riguarderebbe la sua igiene personale, che secondo gli altri coinquilini lascia molto a desiderare.

Le accuse nei confronti della contessa sono davvero pesanti, in particolare quelle di Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che hanno definito la stanza della De Blanck un vero e proprio canile: “mamma che canile, brutta proprio! Mamma mia oh oggi stavo sul divano, lì proprio da vomitare mi veniva. Non è un problema di ristagno, è tutt’altro”. Parole che confermano dunque quanto sostenuto qualche settimana fa da Maria Teresa Ruta, che aveva rivelato alla Orlando le cattive abitudini igieniche della contessa.