Il Coronavirus non lascia in pace la famiglia Totti, colpendo anche Francesco dopo aver ucciso il padre Enzo, deceduto all’età di 76 anni dopo aver contratto la malattia.

Nella giornata di oggi, è emerso che anche il Pupone è risultato positivo al Covid-19, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’ex capitano e dirigente della Roma ha la febbre alta ed è già in isolamento fiduciario presso la sua villa al Torrino, dove rispetterà un periodo di quarantena di dieci giorni prima di sottoporsi ad un altro controllo. Secondo alcune indiscrezioni, anche la moglie Ilary è stata contagiata, ma lei non presenta sintomi.