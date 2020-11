Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip, la show girl calabrese non ha digerito la decisione degli organizzatori di prolungare il programma fino al prossimo febbraio.

Impensabile per l’ex moglie di Briatore passare il Natale lontana dal figlio Nathan Falco, per questo motivo ha comunicato agli altri concorrenti la sua decisione di andare via: “io ho già deciso. Poi per chi ha figli è diverso. La mia decisione l’ho già presa, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma non fino a Natale. Poi non è detto che uno ci arrivi fino a febbraio considerando che sono anche in nomination. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana o due in più, non mesi”.