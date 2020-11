E’ ancora positivo al Coronavirus, ma Gerry Scotti si sta lentamente riprendendo dopo gli ultimi giorni complicati durante i quali è stato ricoverato all’Humanitas.

Il presentatore tv ha dovuto indossare anche il casco per l’ossigeno, considerando la sua difficoltà a respirare. Intervistato da Nicola Savino per Radio Deejay, Gerry Scotti ha rivelato: “ho perso più di 10 kg eho fatto anche l’ossigeno, quella è la cura basilare. Quando l’ossigeno non arriva agli organi, la saturazione comincia a scendere e la batteria del tuo telefono comincia a spegnersi. Avverti spossatezza, è come se avessi fatto una maratona senza averla corsa. Avevo la cannula nel naso e il casco che non solo ti dà la dose di ossigeno ma ti aiuta a fare ginnastica con il polmone”.