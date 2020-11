Sono passati sette giorni dall’annuncio dell’ultimo Dpcm da parte del Governo, troppo poco per capire effettivamente l’incidenza sulla curva epidemiologica, ma l’Esecutivo pensa già ad una nuova stretta.

Il Comitato Tecnico Scientifico ieri si è riunito per capire come agire, considerando gli oltre 30.000 contagi e i 297 morti delle ultime 24 ore. Il ministro della Salute ha chiesto interventi immediati, ancora più restrittivi, per far fronte ad una situazione d’emergenza: “la curva epidemiologica è ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà” le sue parole al Corriere della Sera. “Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore“.

Per quanto concerne le ipotesi al vaglio del Governo e del Cts, sembra che non verrà annunciato un lockdown nazionale, bensì delle chiusure provinciali dove è necessario. Gli esperti però vogliono aspettare ancora qualche giorno, per valutare l’incidente dell’ultimo Dpcm sulla curva. Una stretta comunque dovrebbe esserci nelle zone del territorio nazionale dove l’indice Rt è alto, dunque le aree metropolitane di Milano, Napoli, Genova e Torino. Una stretta potrebbe esserci anche sui trasporti pubblici e sullo spostamento tra Regioni, che dovrebbe essere limitato nei prossimi giorni. Infine, il Governo pare voglia istituire degli ‘Hotel Covid‘ dove ospitare persone che non avendo spazio a casa per isolarsi rischiano di contagiare i familiari. Questa mattina è previsto una riunione tra Conte e i capi delegazione della maggioranza, novità sono attese nelle prossime ore.