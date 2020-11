Adesso è ufficiale, il Grande Fratello Vip si concluderà l’8 febbraio, come rivelato da Alfonso Signorini ai concorrenti nel corso dell’ultima puntata. Una notizia che non ha sicuramente lasciato indifferenti gli inquilini della casa più spiata d’Italia, considerando il corposo allungamento del programma, che coinvolgerà anche il Natale e il Capodanno.

Tra le più scosse c’è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, che ha manifestato la volontà di uscire dal programma. Sulla questione si è soffermato Alfonso Signorini: “è combattuta, ma io credo che resterà. Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e vede questa data, l’8 febbraio, lontanissima. E poi c’è di mezzo il Natale. È pure vero – e questo riguarda tutti i vipponi – che fuori non è che c’è questa grande festa… Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno, perché è veloce, intelligente e crea le dinamiche. Chi, invece, vedo in crisi è Oppini, a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare”.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, Signorini ha rivelato che nel mese di dicembre entreranno 10 nuovi inquilini nella casa. I nomi non sono stati rivelati, ma pare che tra questi ci sia anche Andrea Iannone, recentemente squalificato dal TAS di Losanna per 4 anni. Il pilota dell’Aprilia avrebbe potuto fare il suo ingresso già a settembre, ma l’attesa della sentenza ha bloccato tutto. La squalifica adesso lo ha liberato, dunque potrebbe essere uno dei dieci ingressi annunciati da Signorini: “sono previsti dieci nuovi ingressi a dicembre. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island.