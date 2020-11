Non sono affatto piaciute agli americani le parole ironiche di Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool intervenuto come opinionista a CBS Sports, programma sportivo statunitense.

L’ex giocatore inglese, per far piacere ai suoi colleghi in studio, ha risposto in maniera provocatoria e alquanto ironica alla domanda su chi preferisse tra Messi e Ronaldo: “nessuno dei due, il giocatore che realmente voglio vedere ogni settimana è Sergiño Dest”. Un’uscita che ha destato stupore e imbarazzo tra i presenti, soprattutto per il successivo intervento di Carragher: “dato che ci troviamo in una tv americana mi sono dimenticato di fare i complimenti anche a Reyna del Borussia Dortmund. Sta facendo molto bene“. Parole dette volutamente per il fatto di trovarsi in una tv americana, come ammesso poi da Carragher: “stavo scherzando sui calciatori americani. Si parlava della Nazionale USA e per quello ho cercato di alzare il livello“.