Un’analisi particolare, uno studio che ha dato esiti sorprendenti. Il sito Soccer.com si è dato da fare per svolgere dall’1 ottobre al 22 novembre 2020 un’indagine sulle magliette vendute nei propri store all’interno di ogni Stato degli USA, per capire dunque quale fosse il giocatore in media preferito da quei cittadini.

Il risultato è stato in alcune zone davvero sorprendente, in particolare nel South Dakota, dove la maglia più venduta è stata clamorosamente quella di Leonardo Bonucci. In testa a pari merito con 19 Stati si son piazzati Messi e l’idolo di casa Pulisic, mentre Ronaldo si è dovuto accontentare di 6 Stati. Sorrisi anche per il Manchester United, visto che in North Dakota in molti hanno comprato la maglia di Bruno Fernandes, mentre Alaska e Hawaii hanno puntato su Rashford e Martial.

La classifica:

Lionel Messi – 19 Stati

Christian Pulisic – 19 Stati

Cristiano Ronaldo – 6 Stati

Bonucci – 1 (South Dakota)

Mané – 1 (Oregon)

Bruno Fernandes – 1 (North Dakota)

Dele Alli – 1 (Vermont)

Rashford – 1 (Alaska)

Martial – 1 (Hawaii)