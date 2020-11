La morte del piccolo Joseph, il bimbo di sei mesi annegato lo scorso 11 novembre nel Mar Mediterraneo dopo un naufragio di una barcone di migranti, sta facendo discutere e non poco in Italia. Il video della madre che urla disperata mentre il figlio muore sono immagini terribili, che Roberto Saviano ha usato per attaccare Giorgia Meloni e Matteo Salvini, allegando alla clip anche queste parole: “Salvini e Meloni guardate e riguardate questo video: siete infami, siete sciacalli di professione. Fermate le vostre menzogne su chi parte, su chi arriva, su chi salva e su chi muore“.

Un tweet a cui la Meloni ha replicato duramente, usando termini piuttosto pesanti: “oggi quello sciacallo di Roberto Saviano utilizza il video di questo naufragio per attaccare me e la destra. Un livello schifoso di propaganda politica, che non si ferma neppure davanti alla morte. Saviano sa benissimo che sono le persone come lui a incentivare le partenze su mezzi di fortuna pericolosissimi, a favorire il lavoro degli scafisti, che dicono ai disperati di stare tranquilli perché saranno salvati dalle navi ONG care a Saviano. Lo sa benissimo, ma evidentemente gli sta bene così: queste tragedie sono utilissime per il suo business e per la sua propaganda immigrazionista. Non so come persone così ciniche riescano a dormire la notte“.