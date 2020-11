Mario Balotelli sembra aver messo per un po’ da parte la sua carriera calcistica per occuparsi del Grande Fratello Vip, dal momento che il fratello Enock è attualmente uno dei concorrenti. L’ex attaccante del Brescia non perde una puntata del famoso reality e, questa volta, ha deciso di intervenire in prima persona sui social per influenzare il televoto.

In una Instagram Story, Balotelli infatti ha chiesto ai suoi followers di salvare Dayane Mello, inserita tra i concorrenti che rischiano l’eliminazione. Questo l’appello di Super Mario: “ragazzi ascoltate me, salvate Dayane perché, conoscendola bene, merita davvero di rimanere nella casa“.