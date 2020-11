AW LAB presenta Treeline Mid un modello esclusivo di Chukka firmato Timberland. Lo scarponcino sposa l’approccio al design responsabile del brand che ha improntato le sue collezioni alla massima attenzione nei confronti dell’eco sostenibilità.

Timberland è fermamente convinto che un futuro più verde sia un futuro migliore. Forte di questo credo innova costantemente per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei suoi prodotti, con l’obiettivo di avere entro il 2030, un impatto ‘netto positivo’ sulla natura. Nell’autunno 2020 questa visione diventa realtà grazie a importanti novità con materiali riciclati, rinnovabili e provenienti da fonti gestite in modo responsabile e metodi di lavorazione ecosostenibili.

La nuova collezione ha un impatto minore sull’ambiente, senza compromettere le caratteristiche del brand riconosciute e apprezzate in tutto il mondo, come qualità artigianale, durata e stile. AW LAB ha deciso di proporre ai suoi clienti le Treeline Mid di Timberland realizzate in pelle Better Leather classificata per la sua ecosostenibilità e proveniente da una conceria classificata Silver per le sue pratiche di gestione dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti e tessuto ReBOTL™ ricavato da bottiglie di plastica riciclata. Oltre alla soletta OrthoLite® leggera per offrire il massimo comfort.

Il modello proposto in esclusiva da AW LAB è verde militare, accompagna la Treeline Mid in versione gialla o il total black, sempre con suola bianca, della collezione main del brand. Timberland per AW LAB: EURO 140,00 (modello esclusivo verde militare) Timberland da AW LAB: EURO 140,00 (modello giallo o black) Disponibili negli store AW LAB e su aw-lab.com.