Grande esordio per Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Parigi-Bercy, il 25enne torinese non lascia scampo ad Alexander Bublik, annientandolo senza problemi e staccando il pass per il secondo turno. Una vittoria mai in discussione per l’azzurro, capace di imporsi con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo un’ora esatta di gioco. Nel prossimo turno, Sonego se la vedrà con l’australiano De Minaur, che ha eliminato all’esordio l’azzurro Travaglia.