Vittoria schiacciante del Liverpool al Gewiss Stadium, i Reds hanno schiantato l’Atalanta ieri sera con cinque gol, imponendosi senza patemi al cospetto di una squadra spaesata e appannata.

Un successo netto e meritato quello degli uomini di Klopp, con quest’ultimo che ha ammesso come il risultato stia addirittura stretto per le occasioni avute: “abbiamo giocato senza dubbio una grande partita, contro una squadra che comunque ci ha creato delle difficoltà. Siamo stati bravi, sfruttando tutto il nostro potenziale. Abbiamo giocato a un grandissimo livello anche in difesa. Abbiamo segnato tanti gol, potevamo farne anche di più, ma anche Allison ha fatto tre parate di grande livello. Sono soddisfatto dei miei ragazzi in linea generale“.