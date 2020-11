Una notizia strepitosa per i tifosi e i fan di Marco Pantani, il prossimo 9 dicembre infatti sarà possibile acquistare i cimeli più preziosi del Pirata, nell’ambito di un’asta che Bolaffi dedica agli Sport memorabilia.

A disposizione ci saranno maglie firmate, quadri, sculture, trofei e anche due biciclette. Si tratta di due due modelli da gara Bianchi con telaio speciale in lega ultraleggera realizzato appositamente per Pantani, del valore rispettivamente di 25mila e 30mila euro. La prima bicicletta è quella utilizzata dal Pirata al Tour de France del 2000, con la quale vinse la tappa Carpentras-Mont Ventoux del 13 luglio e quella Briançon-Courchevel del 16 luglio. La seconda bici infatti la usò per la prova su strada alle Olimpiadi del 2000 di Sydney, dunque in un altro appuntamento importante per il Pirata. L’asta si terrà come anticipato il 9 dicembre in modalità internet live, l’inizio sarà fissato per le 14:30.