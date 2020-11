Il Coronavirus purtroppo ha modificato le abitudini di vita di tutti gli italiani, costretti a più o meno importanti rinunce per combattere la pandemia. Tra queste anche la mancanza del sesso per quei fidanzati che non convivono e, nelle zone rosse soprattutto, non possono nemmeno vedersi.

Ne sa qualcosa anche Anna Falchi che, intervenuta a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1 Rai, ha parlato del suo rapporto con il fidanzato Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. Niente convivenza ancora, a causa dei ritardi nella costruzione della casa dovuti proprio alla pandemia, che ha costretto i due a rimanere lontani in questo periodo. Situazione che ha spinto i conduttori a fare domande sulla vita intima della coppia, ottenendo risposte piccanti da Anna Falchi: “niente sesso per adesso, tutto sospeso… Oggi come a marzo e aprile, ci vediamo con le dovute cautele, ma quando andremo a vivere insieme…“. Una frase sibillina che lascia pensare che, una volta sotto lo stesso tetto, Anna Falchi e Andrea Ruggieri si lasceranno trasportare dalla libido.