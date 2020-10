Una cifra record, superiore ai 375 mila dollari: tanto è stata venduta la Limousine ‘Lincoln Continental Convertible’ di colore bianco appartenuta a John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti assassinato il 22 novembre del 1963 a Dallas.

L’automobile aveva trasportato l’inquilino della Casa Bianca proprio qualche ora prima della sua morte, trasportandolo a Fort Worth, in Texas. La vettura è stata venduta all’interno della collezione ‘The American Presidential Experience‘ di Jim Warlick e altri proprietari dalla casa d’aste Bonhams. La cifra esatta della vendita è di 375.075 dollari, una cifra record raggiunta grazie alla restaurazione effettuata sulla Limousine, rinnovata dallo specialista Lincoln Baker Restoration di Putnam, intervenuto per sostituire il motore e riverniciare la carrozzeria, riportando poi alle condizioni originali gli interni in pelle rossa.