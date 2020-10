Splendida Martina Trevisan nel terzo turno del Roland Garros femminile, la tennista italiana ribalta Maria Sakkari e approda agli ottavi di finale, risultato mai raggiunto in carriera.

Una partita al cardiopalma quella contro la greca, dove la numero 159 del ranking WTA riesce a recuperare da una situazione di svantaggio per portare poi a casa la vittoria. L’azzurra si impone in tre set con il risultato di 1-6, 7-6, 6-3 dopo due ore e quarantadue minuti di gioco, guadagnandosi così la possibilità di sfidare Kiki Bertens agli ottavi per un posto nei quarti.