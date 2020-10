Con il quinto 3-0 (25-20, 25-16, 25-16) consecutivo, la Nazionale Under 20 Maschile ha chiuso imbattuta la fase a gironi dei Campionati Europei di categoria. I ragazzi di Angiolino Frigoni, che avevano già staccato ieri il pass per le semifinali, sabato alle ore 17.30 se la vedranno con la Bielorussia vincitrice ieri sulla Germania e arrivata seconda nell’altro raggruppamento alle spalle della Russia vittoriosa sull’Olanda e quindi prima nel raggruppamento.

Per quanto riguarda la gara di ieri gli azzurrini, scesi in campo con una formazione rivoluzionata con Frigoni che ha schierato chi fino ad ora aveva giocato meno, non hanno avuto particolari problemi a gestire la situazione dimostrando una certa superiorità rispetto ai pari età balcanici. Pur schierando una formazione molto diversa da quella solita, quindi, il tecnico italiano ha avuto ottime risposte dalla sua squadra che si prepara dunque ad affrontare la fase clou di questa rassegna continentale nel migliore dei modi. Top scorer del match odierno Andrea Schiro con 15 punti.

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-20, 25-16, 25-16)

ITALIA: Cianciotta 8, Ferrato 4, Magalini 11, Jeroncic 6, Stefani 9, Schiro 15, Catania (L). Porro. Ne: Crosato, Gianotti, Stefani, Rinaldi. All: Frigoni

SERBIA: Bekric 6, Fet, Nikolic 2, Masulovic 3, Culibrk 6, Kozic 1, Niketic (L). Vidovic 1, Cetkovic, Bojovic, Rudic. Ne: Miskovic (L). All: Macuzic

Arbitri: Hesse (GER), Kralovic (SVK)

Durata set: 19’, 17’, 18’ Spettatori: 20

Italia: a 7 bs 21 mv 12 et 27

Serbia: a 2 bs 14 mv 7 et 24

lL CALENDARIO

Semifinali 5°- 8° posto – 3 ottobre (Brno)

ore 12.30 3a Pool I – 4a Pool II

ore 15 3a Pool II – 4a Pool I

Semifinali 1° – 4° posto – 3 ottobre (Brno)

ore 17.30 1a Pool I – 2a Pool II

ore 20 1a Pool II – 2a Pool I

Finali 5°- 6° posto e 7°- 8° posto – 4 ottobre (Brno)

ore 10.30 e ore 13

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 4 ottobre (Brno)

ore 15.30 e ore 18